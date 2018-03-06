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Пихлер отреагировал на решение Самуэльссона не ехать в Тюмень на этап Кубка мира
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Пихлер отреагировал на решение Самуэльссона не ехать в Тюмень на этап Кубка мира 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер не согласился с решением Олимпийского чемпиона Пхенчхана Себастьана Самуэльссона не приезжать на заключительный этап Кубка мира в Тюмень. Слова наставника приводит Expressen.
"Если он считает, что это хорошее для него решение, он и должен так сделать. У меня же другое мнение, но я поддерживаю Себастьана, если он считает, что это пойдет на благо спорта", — сказал Пихлер.
Он отметил, что в сборной Швеции — демократия, и если он решил не приезжать в Россию, то так тому и быть.
"Если не хочет ехать, пусть не едет. Я не буду озвучивать свое мнение, потому что не хочу ни на кого влиять", — добавил Пихлер.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
Ранее сообщалось, что Самуэльссон решил не приезжать в Россию.
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