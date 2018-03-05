На лыжный масс-старт в Зеленограде вышли более трехсот участников

Закрытие лыжного сезона в Зеленограде превратилось в настоящий спортивный праздник. Более трехсот лыжников разных возрастов собрались в минувшую субботу на стадионе «Ангстрем», чтобы принять участие в забегах, посвященных закрытию лыжного сезона.

Первыми на лыжню вышли самые юные участники состязаний в необычных костюмах и их родители. Сделав круг по стадиону, все ребятишки получили сладости, а победителям в номинации «Самый необычный костюм» подарили сертификаты от партнеров организаторов спортивного мероприятия — батутного центра «Атмосфера» и от спортивного клуба «PRO100SKI».

В женских забегах на 15 км тройку сильнейших лыжников возглавили: Ельганинова Софья — 1 место, Герасимова Полина— 2 место и Брюхова Анна; — 3 место. У мужчин, бежавших дистанцию в 30 км, первым пришел Харламов Антон, второе место занял Дубровинский Сергей, третье досталось Рулеву Сергею

Взрослые участники лыжных гонок получили призы РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона в Зеленограде».