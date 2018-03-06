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Кубок Губернатора Ленобласти отправился в Выборг
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Кубок Губернатора Ленобласти отправился в Выборг 

Ivyborg.ru 6 марта 2018
По результатам финального этапа лыжных гонок на приз Губернатора Ленинградской области, спортсмены Выборгского района завоевали первое место в общекомандном первенстве. Наши лыжники опередили команды из Тихвина и Кингисеппа. Соревнования прошли в Лодейном поле.
Там же были подведены итоги личного первенства, которые рассчитывались исходя из трех лучших результатов. Павел Макаров по сумме набранных баллов опередил спортсменов из Кингисеппа и Тихвина и завоевал золотую медаль. Спортсмены Надежда Шугалей и Анатолий Вахрушев также стали лидерами в своих возрастных группах.
Бронзовые медали в личном первенстве завоевали Анна Ковчик, Майя Федорова, Елена и Виктор Ижутины и Иван Ползиков.
В шаге от призовой тройки остались Андрей Плужников и Анна Барбинягра, занявшие 4-е места.
Тренировали спортсменов представители Федерации лыжного спорта Выборгского района Виктор Ижутин, Виктор Ковалев, Сергей Волков и Александр Плотников.
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