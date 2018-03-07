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В Строгине пройдет открытое первенство по лыжным гонкам
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В Строгине пройдет открытое первенство по лыжным гонкам 

Префектура СЗАО города Москвы 7 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Строгине в воскресенье, 11 марта, состоится открытое первенство района по лыжным гонкам. Ежегодный забег проводится среди детей и взрослых. Об этом сообщил начальник отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Рамиль Вяльшин.
— В зависимости от возраста участникам первенства предстоит преодолеть дистанцию от полукилометра до двух километров, — пояснил Рамиль Вяльшин. — Победители соревнований будут отмечены наградами.
Массовый забег стартует в 11.00. Сбор участников у дома 37, корпус 2 на улице Исаковского. К участию в первенстве по лыжным гонкам приглашаются все любители спорта.
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