В Строгине пройдет открытое первенство по лыжным гонкам

В Строгине в воскресенье, 11 марта, состоится открытое первенство района по лыжным гонкам. Ежегодный забег проводится среди детей и взрослых. Об этом сообщил начальник отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Рамиль Вяльшин.

— В зависимости от возраста участникам первенства предстоит преодолеть дистанцию от полукилометра до двух километров, — пояснил Рамиль Вяльшин . — Победители соревнований будут отмечены наградами.

Массовый забег стартует в 11.00. Сбор участников у дома 37, корпус 2 на улице Исаковского. К участию в первенстве по лыжным гонкам приглашаются все любители спорта.