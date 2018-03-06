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МПК допустил до Паралимпиады-2018 лыжницу Лысову
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МПК допустил до Паралимпиады-2018 лыжницу Лысову 

Спорт-Экспресс 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Международный паралимпийский комитет (МПК) решил допустить до участия в зимней Паралимпиаде-2018 лыжницу Михалину Лысову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета России (ПКР). Вместе с 25-летней параатлеткой, которая также выступала в биатлоне, до Игр в Пхенчхане допущен спортсмен-ведущий Алексей Иванов.
Для Лысовой эти Игры станут третьими в карьере. Ранее она завоевала 11 паралимпийских медалей — 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды.
Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.
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