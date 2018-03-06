МПК допустил до Паралимпиады-2018 лыжницу Лысову

Международный паралимпийский комитет (МПК) решил допустить до участия в зимней Паралимпиаде-2018 лыжницу Михалину Лысову , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета России (ПКР). Вместе с 25-летней параатлеткой, которая также выступала в биатлоне, до Игр в Пхенчхане допущен спортсмен-ведущий Алексей Иванов

Для Лысовой эти Игры станут третьими в карьере. Ранее она завоевала 11 паралимпийских медалей — 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.