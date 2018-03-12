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Румянцева выиграла «золото» Паралимпиады
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Румянцева выиграла «золото» Паралимпиады 

Рамблер 12 марта 2018
Российская лыжница Екатерина Румянцева завоевала «золото» Паралимпиады-2018 в лыжной гонке стоячих спортсменок на 15 километров. Об этом сообщает РИА Новости.
Румянцева показала результат в 49 минут и 37,6 секунды. Второе место заняла еще одна россиянка, Анна Миленина, отставшая от Румянцевой на одну минуту и 18 секунд. «Бронза» досталась украинке Людмиле Ляшенко (отставание одна минута и 29 секунд).
Для российских паралимпийцев это «золото» стало третьим на Играх в Пхенчхане. Ранее Румянцева завоевала высшую награду в биатлонном забеге на шесть километров среди стоячих спортсменок, Милениной тогда досталось «серебро».
Еще одну золотую медаль завоевала биатлонистка Михалина Лысова в гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения.
Паралимпиада-2018 проходит с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы выступают на этих Играх под нейтральным флагом.
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