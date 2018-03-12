Румянцева выиграла «золото» Паралимпиады

Российская лыжница Екатерина Румянцева завоевала «золото» Паралимпиады-2018 в лыжной гонке стоячих спортсменок на 15 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Румянцева показала результат в 49 минут и 37,6 секунды. Второе место заняла еще одна россиянка, Анна Миленина , отставшая от Румянцевой на одну минуту и 18 секунд. «Бронза» досталась украинке Людмиле Ляшенко (отставание одна минута и 29 секунд).

Для российских паралимпийцев это «золото» стало третьим на Играх в Пхенчхане. Ранее Румянцева завоевала высшую награду в биатлонном забеге на шесть километров среди стоячих спортсменок, Милениной тогда досталось «серебро».

Еще одну золотую медаль завоевала биатлонистка Михалина Лысова в гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения.

Паралимпиада-2018 проходит с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы выступают на этих Играх под нейтральным флагом.