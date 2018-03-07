Лыжная гонка в честь олимпийского чемпиона Александра Легкова пройдет в Пересвете 10 марта

Ожидается, что в «Кубке Александра Легкова» примет участие 1 тысяча участников и зрителей.

Ставшая уже традиционной, лыжная гонка в честь Александра Легкова впервые состоялась в 2015 году на современной лыжной трассе

физкультурно-спортивного

комплекса «Метеор» в городе Пересвет

Сергиево-Посадского

района и собрала любителей лыжного спорта со всех уголков Подмосковья.

Никита Крюков. Соревнования 10 марта пройдут на дистанциях от 1 до 30 километров среди мужчин и женщин в шести возрастных категориях. На старт вместе с Александром Легковым выйдут прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы Евгений Дементьев

Победители и призеры гонки будут награждены грамотами, медалями и кубками, а также получат специальные призы от партнеров мероприятия.