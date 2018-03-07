Герой Пхенчхана обыграл норвежцев

Большунов разочарован бронзой в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

Российский лыжник Александр Большунов , ставший четырехкратным призером на Олимпиаде в Пхенчхане, сумел завоевать медаль спринта в жесткой борьбе с норвежцами на домашней для них трассе. Призер Игр-2018 в женской эстафете Наталья Непряева остановилась в шаге от пьедестала. «Газета.Ru» рассказывает о лучших выступлениях россиян на этапе Кубка мира в норвежском Драммере.

Российские герои лыжных гонок на Олимпиаде в Пхенчхане продолжают радовать россиян своим попаданием на пьедестал — только теперь уже на этапах Кубка мира.

В норвежском Драммере завершился один из трех последних этапов сезона-2017/2018. В небольшом городке с 2003 года проводится только один вид лыжных соревнований — спринт среди мужчин и женщин, а потому спортивные мероприятия занимают только одни сутки.

В этом году лыжные забеги выпали на предпраздничный день — 7 марта. Среди россиянок ярче всего поздравить себя с наступающим сумела 22-летняя Наталья Непряева.

На очень непростой трассе, где перед длинной финишной прямой необходимо преодолеть крутой подъем, бронзовый призер Олимпиады-2018 в женской эстафете уверенно добралась до финала.

Будучи универсальной лыжницей, которая может добиться неплохого результата и классическим ходом, и коньковым — причем на любых дистанциях — Непряева непременно должна была биться за попадание на пьедестал.

Тем более что 4 марта россиянка уже взяла серебро в индивидуальной гонке на 10 км, доказав всем и себе в первую очередь, что не является лишь краткой вспышкой олимпийской истории.

В финале спринта в Драммере Непряева ушла в отрыв вместе с Нильссон и Фаллой и большую часть дистанции держалась в их темпе, пока Диггинс выступала в роли догоняющей.

Однако на последнем повороте россиянка решила рискнуть и оторвалась от своих оппоненток, решив во что бы то ни стало прийти первой. Это сыграло злую шутку с не самой опытной спортсменкой: отдав все силы на этот обгон, она затем ощутимо сдала и сначала пропустила вперед резко ускорившуюся Фаллу, а затем и Нильссон.

Что самое обидное, на последних метрах дистанции Наталью обогнала и американка, оставив ее совсем без наград.

В итоге Непряева завоевала в Драммене лишь «деревянную» медаль, отстав от Фаллы, которая финишировала первой, на 2,32 секунды. Второе место досталось Нильссон (+1,39), а третьей стала, как уже было сказано, Диггинс (+1,88).

«Очень рада, что одержала четвертую победу в Драммене. Думаю, мои батареи наконец-то полностью заряжены. Я немного устала после Олимпийских игр и поэтому тренировалась не так часто. После гонки Фалла не скрывала удовлетворения от победы в родных стенах.

Здорово, что мне удалось победить и практически обеспечить себе третий малый Хрустальный глобус», —приводит слова норвежки официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

«Я очень счастлива. Наконец-то мне удалось попасть на подиум по итогам классического спринта. Мы вместе с тренерским штабом уделили огромное внимание «классике». Однако еще больше полученной медали радовалась бронзовый призер спринта Диггинс, которая, в отличие от своих соперниц, не так титулована и не имеет в своей копилке олимпийских наград.

Впрочем, я удивлена тем, что смогла занять третье место.

Лыжи катили превосходно, сервисмены проделали замечательную работу», — поделилась впечатлениями американка.

Комментариев от Непряевой так и не появилось, что неудивительно: россиянка явно была разочарована итоговым результатом. Однако в любом случае стоит похвалить ее за рвение к победе и амбициозность.

В мужском спринте россиян порадовал уже полюбившийся всем Александр Большунов — четырехкратный призер Олимпиады-2018 в личном спринте, эстафете, командном спринте и масс-старте на 50 км.

Добравшись до финала, лыжник решил действовать смело и с ходу ринулся вперед, оставив соперников позади. Стоит отметить, что в решающую стадию, помимо Александра, пробились только норвежцы, отлично знакомые с трассой, — трехкратный олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Йоханнес Клэбо Эйрик Брандсдаль и Синдре Бьернестад Скар.

Какое-то время Большунову удавалось лидировать даже в такой компании, однако по ходу дистанции его все-таки обогнали Клэбо и Брандсдаль (как это уже было в полуфинале).

Финишную черту спортсмены пересекли в следующем порядке: Клэбо стал первым, Брандсдаль — вторым, а Александр взял бронзу.

К слову, после Большунова в итоговом протоколе шли подряд норвежцы, вплоть до восьмого места, которое занял россиянин Александр Панжинский . Трасса в Драммене неспроста является домашней для скандинавов — здесь они всегда претендуют на весь пьедестал, так что Александра можно смело поздравлять с тем, что он обошел всех норвежцев, кроме двух.

Никита Крюков. Сложность этой трассы для всех представителей других стран отлично подчеркивает тот факт, что Большунов стал только третьим российским лыжником, которому удалось завоевать медаль в Драммене -— до него этого добивались лишь Сергей Устюгов