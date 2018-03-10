Самкова и Хеммерле выиграли московский этап КМ по сноуборду в борд-кроссе 

В Москве стартовал этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине борд-кросс. В соревнованиях среди женщин победу одержала чешка Ева Самкова. У мужчин золотую медаль завоевал австриец Алессандро Хеммерле.
Лучшей среди россиянок была Кристина Пауль, ставшая 14-й. Среди российских сноубордистов лучший результат показал Даниил Дильман, занявший 32-е итоговое место.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Москва, Россия Борд-кросс, женщины 1. Ева Самкова (Чехия). 2. Нелли Мунне-Локкоз (Франция). 3. Микела Мойоли (Италия)… 14. Кристина Пауль (Россия)… 21. Екатерина Локтева-Загорская (Россия)… 22. Анастасия Привалова (Россия).
Мужчины
1. Алессандро Хеммерле (Австрия). 2. Пьер Вольтье (Франция). 3. Омар Висинтин (Италия)… 32. Даниил Дильман (Россия)… 37. Василий Локтев-Загорский (Россия).