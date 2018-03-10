Норвегия выиграла командные соревнования на Кубке мира по прыжкам с трамплина, Россия заняла восьмое место 

В командных соревнованиях победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла сборная Польши. На третьем месте сборная Австрии.
Сборная России заняла восьмое место. За российскую команду выступали Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов.
Осло (Норвегия) Прыжки на лыжах с трамплина Кубок мира Мужчины Командные соревнования HS-134 1. Норвегия (Даниэль Андре Танде, Андреас Стьернен, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Йоханссон) — 1098,7 баллов 2. Польша (Мацей Кот, Стефан Хула, Давид Кубацки, Камил Стох) — 1039,8 3. Австрия (Грегор Шлиренцауэр, Клеменс Айгнер, Михаэль Хайбук, Штефан Крафт) — 1010,2… 8. Россия (Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 834,3.