Максимов стал третьим на первом этапе ралли-рейда Dubai International Baja 2018

Россиянин Александр Максимов стал третьим на первом этапе Кубка Мира FIM по ралли-рейдам — Dubai International Baja 2018 в зачёте квадроциклов. После завершения гонки спортсмен прокомментировал свой успех, отметив, что уже через две недели его ждёт пятидневная гонка в Абу-Даби.

"«Два дня гонки шли очень насыщенно и в интересной борьбе. В первый день мои конкуренты кувейтец Фахад Аль-Муссалам и дубаец Халифа Аль-Расси догнали меня уже на 20 км, стартовав каждый с отставанием по минуте. Когда понял, с какой скоростью можно ехать, добавил ходу и к дозаправке обогнал Аль-Расси. Была одна сложность в самом начале гонки. Из поилки перестала идти вода, я так и проехал всю гонку без воды, остановок на сервис не было, только заправка за счёт спортивного времени.

После финиша выяснилось, что из неё просто вылетел шлаг. В решающий день мы стартовали позже по времени, поэтому уже застали жару. Конкуренты серьёзно прибавили в темпе. В итоге, я финишировал третьим. С техникой, навигацией и самочувствием всё хорошо. Гонка мне понравилась, и свои задачи я выполнил: вкатился и проверил новый квадроцикл. Через две недели нас ждёт большая 5-дневная гонка в Абу-Даби, первый этап Чемпионата Мира FIM — готовимся, настраиваемся", — завершил Максимов.