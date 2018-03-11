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Лыжный двоеборец Яхин стал 2-м на этапе Континентального кубка в Нижнем Тагиле
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Лыжный двоеборец Яхин стал 2-м на этапе Континентального кубка в Нижнем Тагиле 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Россиянин Эрнест Яхин занял второе место на этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле. Победу одержал представитель Австрии Бернхард Флашбергер. Третьим стал его соотечественник Пауль Герштграссер.
Лыжное двоеборье. Этап Континентального кубка. Нижний Тагил 10 км + К-90 1. Бернхард Флашбергер (Австрия) — 213,6. 2. Эрнест Яхин (Россия) — 212,5. 3. Пауль Герштграссер (Австрия) — 208,0… 17. Вячеслав Барков (Россия) — 187,9… 19. Виталий Иванов — 186,7… 21. Самир Мастиев — 183,2… 35. Дмитрий Гельвиг — 165,9… 45. Степан Власов — 129,3… 47. Иван Коноплёв (Россия) — 122,0.
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