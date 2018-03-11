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Около 190 лыжников приняли участие в гонке в Красногорске
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Около 190 лыжников приняли участие в гонке в Красногорске 

РИАМО 11 марта 2018
Фото: РИАМО
Около 190 лыжников приняли участие в традиционной гонке Ивана Утробина в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» комментатор соревнований Андрей Кондрашов.
«В 15-й лыжной гонке заслуженного мастера спорта Ивана Утробина приняли участие порядка 150 взрослых лыжников и 40 детей. Абсолютными победителями гонки стали супруги Татьяна и Владимир Гарбузовы из Реутова», — сказал Кондрашов.
По его словам, лучший результат среди мужчин — 15 километров за 40 минут 48 секунд, среди женщин — 7,5 километров за 23 минуты 45 секунд.
В церемонии награждения победителей принял участие призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпион СССР Иван Утробин. Накануне знаменитый красногорец отметил 84-летие.
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