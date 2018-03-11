Около 190 лыжников приняли участие в гонке в Красногорске

Около 190 лыжников приняли участие в традиционной гонке Ивана Утробина в подмосковном Красногорске, сообщил « РИАМО в Красногорске» комментатор соревнований Андрей Кондрашов

«В 15-й лыжной гонке заслуженного мастера спорта Ивана Утробина приняли участие порядка 150 взрослых лыжников и 40 детей. Абсолютными победителями гонки стали супруги Татьяна и Владимир Гарбузовы из Реутова», — сказал Кондрашов.

По его словам, лучший результат среди мужчин — 15 километров за 40 минут 48 секунд, среди женщин — 7,5 километров за 23 минуты 45 секунд.

В церемонии награждения победителей принял участие призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпион СССР Иван Утробин. Накануне знаменитый красногорец отметил 84-летие.