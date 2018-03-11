Олимпийская чемпионка 2018 года норвежка Марен Лундбю одержала победу в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). На минувшем этапе она досрочно гарантировала себе победу в общем зачёте соревнований. В Осло Лундбю победила с результатом 262,7 балла.
Второе место заняла представительница Австрии Даниэла Ирашко-Штольц (231,2). Третьей стала японка Юки Ито (229,7).
Лучшая из россиянок, Ирина Аввакумова, заняла девятое место (198,9). Софья Тихонова стала 18-й (162,8), Анастасия Баранникова — 22-й (151,8).