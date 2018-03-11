Летающая лыжница Лундбю победила на этапе КМ в Осло, Аввакумова — 9-я

Олимпийская чемпионка 2018 года норвежка Марен Лундбю одержала победу в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). На минувшем этапе она досрочно гарантировала себе победу в общем зачёте соревнований. В Осло Лундбю победила с результатом 262,7 балла.