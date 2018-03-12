«Летающий» лыжник из Уфы завоевал Кубок России

Уфимские прыгуны на лыжах с трамплина показали класс на Кубке России. Финал 11-го этапа мужского Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходил в эти выходные в городе Чайковском.

— На трамплине лучшим оказался Дмитрий Васильев. Ильмир Хазетдинов занял третье место, — сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Ещё один представитель Уфы Николай Матавин оказался лучшим в общем зачёте. Хазетдинов занял третью строчку пьедестала.