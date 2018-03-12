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«Летающий» лыжник из Уфы завоевал Кубок России
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«Летающий» лыжник из Уфы завоевал Кубок России 

ufa1.ru 12 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Уфимские прыгуны на лыжах с трамплина показали класс на Кубке России. Финал 11-го этапа мужского Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходил в эти выходные в городе Чайковском.
В борьбу за первое место вступили сразу два представителя Уфы — Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев, оба — участники Олимпийских игр.
— На трамплине лучшим оказался Дмитрий Васильев. Ильмир Хазетдинов занял третье место, — сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Ещё один представитель Уфы Николай Матавин оказался лучшим в общем зачёте. Хазетдинов занял третью строчку пьедестала.
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