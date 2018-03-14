Паралимпиада-2018. Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной гонке 

Россиянка Марта Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной спринтерской гонке среди сидячих спортсменок на Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). Она уступила победительнице — американке Оксане Мастерс (4.06,7) — 3,7 секунды. Серебряным призёром стала представительница Германии Андреа Эскау (+2,1).
Россиянки Наталья Кочерова (+10,4) и Мария Иовлева (+12,7) заняли пятое и шестое места соответственно. Для Зайнуллиной это вторая медаль на Играх в Пхёнчхане. Ранее она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км.