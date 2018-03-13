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Паралимпиада-2018. Румянцева завоевала третье золото Игр в Пхёнчхане
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Паралимпиада-2018. Румянцева завоевала третье золото Игр в Пхёнчхане 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Паралимпийский комитет России
Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея), выиграв биатлонную гонку на 10 км среди стоячих спортсменок. Она преодолела дистанцию за 34.10,0 с одним промахом.
Её соотечественница Анна Миленина с двумя промахами стала второй (35.30,0). Тройку призёров замкнула представительница Украины Людмила Ляшенко (36.23,6).
Россиянка Наталья Братюк стала шестой (39.57,5 — 1 промах), её соотечественница Юлия Михеева — 10-й (46.39,8 — 5 промахов).
Ранее Румянцева победила в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 км.
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