Паралимпиада-2018. Румянцева завоевала третье золото Игр в Пхёнчхане

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея), выиграв биатлонную гонку на 10 км среди стоячих спортсменок. Она преодолела дистанцию за 34.10,0 с одним промахом.

Её соотечественница Анна Миленина с двумя промахами стала второй (35.30,0). Тройку призёров замкнула представительница Украины Людмила Ляшенко (36.23,6).

Россиянка Наталья Братюк стала шестой (39.57,5 — 1 промах), её соотечественница Юлия Михеева — 10-й (46.39,8 — 5 промахов).

Ранее Румянцева победила в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 км.