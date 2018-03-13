Уже третья медаль: уральская биатлонистка Лысова выиграла серебро в лыжной гонке

Уральская биатлонистка Михалина Лысова выиграла серебряную медаль в гонке на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхёнчхане.

Вместе с ведущим Алексеем Ивановым она финишировала с результатом 40 минут 12,4 секунды, допустив один промах. Первой на финиш пришла украинка Оксана Шишкова (без промахов — 37.58,9), бронза у немки Клары Клюг (1 промах, 42.01,6).

«Гонки на Паралимпийских играх проходят тяжело, и мне очень помогает поддержка моей семьи, — цитирует слова Лысовой РИА «Новости» . — Мы с ними общаемся, и все меня поддерживают. И большое спасибо тем людям, которые болеют за меня, пишут мне и поздравляют меня. Это и знакомые люди, и незнакомые — из самых разных уголков страны. Их слова меня поддерживают, вдохновляют и помогают находить силы перед новыми стартами».

Завтра спортсменка выступит в спринтерской лыжной гонке на 1,5 км. Ранее на Паралимпиаде-2018 Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 6 км и бронзу в лыжной гонке свободным стилем на 15 км.