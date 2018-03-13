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Уже третья медаль: уральская биатлонистка Лысова выиграла серебро в лыжной гонке
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Уже третья медаль: уральская биатлонистка Лысова выиграла серебро в лыжной гонке 

e1.ru 13 марта 2018
Фото: e1.ru
Уральская биатлонистка Михалина Лысова выиграла серебряную медаль в гонке на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхёнчхане.
Вместе с ведущим Алексеем Ивановым она финишировала с результатом 40 минут 12,4 секунды, допустив один промах. Первой на финиш пришла украинка Оксана Шишкова (без промахов — 37.58,9), бронза у немки Клары Клюг (1 промах, 42.01,6).
«Гонки на Паралимпийских играх проходят тяжело, и мне очень помогает поддержка моей семьи, — цитирует слова Лысовой РИА «Новости». — Мы с ними общаемся, и все меня поддерживают. И большое спасибо тем людям, которые болеют за меня, пишут мне и поздравляют меня. Это и знакомые люди, и незнакомые — из самых разных уголков страны. Их слова меня поддерживают, вдохновляют и помогают находить силы перед новыми стартами».
Завтра спортсменка выступит в спринтерской лыжной гонке на 1,5 км. Ранее на Паралимпиаде-2018 Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 6 км и бронзу в лыжной гонке свободным стилем на 15 км.
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