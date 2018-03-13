Ещё
Российские сноубордисты пропустят заключительный этап Кубка мира по биг-эйру в Канаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские сноубордисты пропустят заключительный этап Кубка мира по биг-эйру в Канаде 

RT на русском 13 марта 2018
Старший тренер сборной России по сноуборду Николай Биланин сообщил, что российские спортсмены пропустят соревнования заключительного этапа Кубка мира в дисциплине биг-эйр, который пройдёт в канадском Квебеке. «Последний этап в биг-эйре в Канаде мы пропускаем. На заключительном этапе по слоупстайлу выступит Софья Фёдорова», — приводит слова Биланина РИА Новости.
Этап Кубка мира по биг-эйру пройдёт в Квебеке с 22 по 24 марта, а соревнования в дисциплине слоупстайл состоятся в итальянском Зайзер Альме с 15 по 17 марта.
Ранее сообщалось, что Алёна Заварзина стала второй на этапе КМ в Швейцарии.
RT на русском: последние новости
Россиянка Миленина завоевала золото в лыжном спринте на Паралимпиаде в Пхёнчхане Вице-президент IBU уверен, что в будущем всплывёт ещё не один допинг-случай у россиян Чемпионка ПИ-2018 в лыжной гонке на 15 км Румянцева: нельзя никому уступать «свою» дистанцию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение