Российские сноубордисты пропустят заключительный этап Кубка мира по биг-эйру в Канаде

Старший тренер сборной России по сноуборду Николай Биланин сообщил, что российские спортсмены пропустят соревнования заключительного этапа Кубка мира в дисциплине биг-эйр, который пройдёт в канадском Квебеке. «Последний этап в биг-эйре в Канаде мы пропускаем. На заключительном этапе по слоупстайлу выступит Софья Фёдорова », — приводит слова Биланина РИА Новости

Этап Кубка мира по биг-эйру пройдёт в Квебеке с 22 по 24 марта, а соревнования в дисциплине слоупстайл состоятся в итальянском Зайзер Альме с 15 по 17 марта.