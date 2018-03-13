Ещё
Летающий лыжник Стох выиграл этап КМ в Лиллехаммере, Корнилов — 33-й
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летающий лыжник Стох выиграл этап КМ в Лиллехаммере, Корнилов — 33-й 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Поляк Камиль Стох победил на 14-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере. Второе место занял его соотечественник Давид Кубацки, а замкнул тройку лидеров норвежец Роберт Йоханссон. Россиянин Денис Корнилов показал 33-й результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. 14-й этап. Лиллехаммер, Норвегия Мужчины. К-123 1. Камил Стох (Польша) — 306,4. 2. Давид Кубацки (Польша) — 278,7. 3. Роберт Йоханссон (Норвегия)— 273,7… 33. Денис Корнилов (Россия) — 112,0… 44. Михаил Назаров (Россия) — 99,8.
Чемпионат.com: последние новости
Паралимпиада-2018. Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной гонке Горнолыжник Янсруд стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в супергиганте Фалла в третий раз подряд завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринте
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение