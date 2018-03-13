Поляк Камиль Стох победил на 14-м этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере. Второе место занял его соотечественник Давид Кубацки, а замкнул тройку лидеров норвежец Роберт Йоханссон. Россиянин Денис Корнилов показал 33-й результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. 14-й этап. Лиллехаммер, Норвегия Мужчины. К-123 1. Камил Стох (Польша) — 306,4. 2. Давид Кубацки (Польша) — 278,7. 3. Роберт Йоханссон (Норвегия)— 273,7… 33. Денис Корнилов (Россия) — 112,0… 44. Михаил Назаров (Россия) — 99,8.