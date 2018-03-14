Россиянка Миленина завоевала золото в лыжном спринте на Паралимпиаде

Россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки, сообщает ТАСС

Для сборной России эта золотая медаль стала шестой на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км. Она является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является 11-кратной чемпионкой мира.

Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала второй на Паралимпиаде в Пхёнчхане и первой в лыжных гонках. Во вторник она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км. На Играх в Сочи она также стала бронзовым призером в лыжном спринте. Зайнуллина является чемпионкой мира 2015 года в биатлоне, спортсменка дважды завоевывала серебро и дважды бронзу мирового первенства. Зайнуллина является заслуженным мастером спорта России. В 2014 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.