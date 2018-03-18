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Ребенсбург выиграла малый хрустальный глобус в гигантском слаломе
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Ребенсбург выиграла малый хрустальный глобус в гигантском слаломе 

Советский спорт 18 марта 2018
Фото: SKI.RU
Это произошло после того, как старт в рамках заключительного этапа Кубка мира в шведском Оре был отменен.
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), женские соревнования в слалом-гиганте не состоялись из-за сильного ветра.
В текущем сезоне олимпийская чемпионка Ванкувера Ребенсбург трижды победила на этапах Кубка мира в гигантском слаломе, набрав 582 очка. Второе место заняла француженка Тесса Ворли (490), замкнула тройку сильнейших американка Микаэла Шиффрин (481).
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