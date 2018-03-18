Ребенсбург выиграла малый хрустальный глобус в гигантском слаломе

Это произошло после того, как старт в рамках заключительного этапа Кубка мира в шведском Оре был отменен.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), женские соревнования в слалом-гиганте не состоялись из-за сильного ветра.