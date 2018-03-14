Немец Риссле выиграл этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Тронхейме

Немецкий спортсмен Фабиан Риссле стал обладателем золота на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Тронхейме (Норвегия). После прыжковой части соревнований Риссле замыкал первую десятку, но сумел опередить всех по итогам лыжной гонки. Вторую позицию занял норвежский спортсмен Ярл Магнус Риибер, на третьей ступеньке пьедестала расположился финский двоеборец Ээро Хирвонен. Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира. Тронхейм, Норвегия 1. Фабиан Риссле (Германия) — 24.50,0 2. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — +1,2 3. Ээро Хирвонен (Финляндия) — +1,8