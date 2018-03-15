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Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Юрлова-Перхт — 7-я
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Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Юрлова-Перхт — 7-я 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Второе место заняла представительница Беларуси Дарья Домрачева. Тройку призёров замкнула украинка Юлия Джима. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала седьмой результат.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен Женщины. Спринт. 7,5 км 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 21.31,8 (1). 2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +8,9 (0). 3. Юлия Джима (Украина) — +29,2 (0). 4. Сюзан Данкли (США) — +35,7 (0). 5. Фуюко Татизаки (Япония) — +43,6 (0). 6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +46,2 (0). 7. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +50,3 (0). 8. Ульяна Кайшева (Россия) — +55,4 (1)… 9. Ивона Фиалкова (Словакия) — +1.00,4 (0). 10. Лиза Виттоцци (Италия) — +1.05,1 (1). 15. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.13,8 (1)… 68. Виктория Сливко (Россия) — +2.52,4 (2).
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