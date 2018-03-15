Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Второе место заняла представительница Беларуси Дарья Домрачева. Тройку призёров замкнула украинка Юлия Джима. Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, продемонстрировала седьмой результат.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен Женщины. Спринт. 7,5 км 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 21.31,8 (1). 2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +8,9 (0). 3. Юлия Джима (Украина) — +29,2 (0). 4. Сюзан Данкли (США) — +35,7 (0). 5. Фуюко Татизаки (Япония) — +43,6 (0). 6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +46,2 (0). 7. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +50,3 (0). 8. Ульяна Кайшева (Россия) — +55,4 (1)… 9. Ивона Фиалкова (Словакия) — +1.00,4 (0). 10. Лиза Виттоцци (Италия) — +1.05,1 (1). 15. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.13,8 (1)… 68. Виктория Сливко (Россия) — +2.52,4 (2).