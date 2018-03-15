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Горнолыжник Янсруд стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в супергиганте
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Горнолыжник Янсруд стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в супергиганте 

Чемпионат.com 15 марта 2018
В Оре (Швеция) проходит финал Кубка мира по горнолыжному спорту. В супергиганте победу одержал австриец Винсент Крихмайр. Второе место занял итальянец Кристоф Иннерхофер. Третье место поделили немец Томас Дрессен и норвежец Аксель Лунд Свиндаль. Обладателем «Малого хрустального глобуса» в супергиганте стал норвежец Кьетиль Янсруд. Горнолыжный спорт. Финал Кубок мира. Оре Мужчины. Супергигант 1. Винсент Крихмайр (Австрия) — 49,43. 2. Кристоф Иннерхофер (Италия) — 49,47. 3. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) и Томас Дрессен (Германия) — по 49,51.
Зачёт Кубка мира в супергиганте 1. Кьетиль Янсруд (Норвегия) — 400. 2. Винсент Крихмайр (Австрия) — 320. 3. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) — 274.
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