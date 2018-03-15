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Спицов и Непряева выступят на Кубке мира в Швеции
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Лыжники Спицов и Непряева выступят на заключительном этапе Кубка мира в Швеции 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российские лыжники Денис Спицов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира сезона, который состоится в шведском Фалуне, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), заявка мужской команды выглядит следующим образом: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых и Алексей Червоткин.
В составе женской команды выступят Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Анна Жеребятьева, Наталья Матвеева, Полина Некрасова и Анастасия Седова.
Этап Кубка мира пройдет с 16 по 18 марта.
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