Спицов и Непряева выступят на Кубке мира в Швеции

Российские лыжники Денис Спицов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира сезона, который состоится в шведском Фалуне, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), заявка мужской команды выглядит следующим образом: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых и Алексей Червоткин.
В составе женской команды выступят Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Анна Жеребятьева, Наталья Матвеева, Полина Некрасова и Анастасия Седова.
Этап Кубка мира пройдет с 16 по 18 марта.