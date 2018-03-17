Лыжница Зайнуллина взяла бронзу на Паралимпиаде 

Россиянка Марта Зайнуллина взяла бронзу в лыжной гонке на 5 км в классе «сидя» на Паралимпиаде-2018, сообщает ТАСС.
Российская спортсменка преодолела дистанцию за 17 минут 25,4 секунды. Золотую медаль завоевала представительница США Оксана Мастерс (16 минут 42 секунды), второй стала немка Андреа Эскау (отставание 11,5 секунды).
Россиянка Надежда Федорова показала четвертый рещультат (+45,3), Ирина Гуляева — пятый (+1.01,2), Наталья Кочерова — восьмой (+1.47), Акжана Абдикаримова — 22-й (+7.10,8).