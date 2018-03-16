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В пятницу в Фалуне (Швеция) начинается финал Кубка мира по лыжным гонкам ФИС
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В пятницу в Фалуне (Швеция) начинается финал Кубка мира по лыжным гонкам ФИС 

Российский стадион 16 марта 2018
Фото: Российский стадион
Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала расписание соревнований и состав сборной России.
В программе соревнований:
16 марта пятница — индивидуальный спринт свободным стилем (женщины, мужчины)
17 марта суббота — масс-старт на 10 (женщины) и 15 км (мужчины) классическим стилем
18 марта воскресенье — персьют на 10 (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем
Состав команды России:
Мужчины:
1. Белов Евгений (Тюменская область) 2. Бессмертных Александр (Московская/Кемеровская область) 3. Большунов Александр (Тюменская область) 4. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика) 5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан) 6. Ретивых Глеб (Тюменская область) 7. Спицов Денис (Тюменская область) 8. Червоткин Алексей (Москва)
Женщины:
1. Белорукова Юлия (Республика Коми) 2. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург) 3. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия) 4. Истомина Мария (Пермский край) 5. Жеребятьева Анна (Тюменская область) 6. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область) 7. Некрасова Полина (Санкт-Петербург) 8. Непряева Наталья (Московская/Тверская область) 9. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)
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