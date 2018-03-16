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Сборная ЧМК заняла первое место в лыжных гонках
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Сборная ЧМК заняла первое место в лыжных гонках 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
Команда Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») первенствовала в соревнованиях по лыжным гонкам среди производственных предприятий Южного Урала. Состязания состоялись в рамках областной спартакиады на базе спортивного комплекса «Рифей».
Сборная ЧМК, состоящая из работников основных цехов и подразделений предприятия, заняла первое место в командном зачете. Лыжные гонки проходили на различных дистанциях среди мужчин и женщин в нескольких возрастных категориях. Победитель и призеры командного первенства определились по наибольшей сумме набранных очков четырьмя участниками — по одному лучшему результату в каждой возрастной группе.
Лыжные гонки — первый этап областной спартакиады среди производственных предприятий региона. Также соревнования спартакиады проходят по плаванью, шахматам, волейболу, футболу, баскетболу и другим видам спорта. Сейчас сборная команда ЧМК начала подготовку к следующим этапам — сдаче норм ГТО и плаванию. Подведение итогов областной рабочей спартакиады среди производственных предприятий состоится в конце 2018 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО.
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