Ещё
Спортсменка из Краснотурьинска стала семикратной паралимпийской чемпионкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсменка из Краснотурьинска стала семикратной паралимпийской чемпионкой 

АиФ Урал 22 часа назад
Фото: АиФ Урал
Спортсменка из Свердловской области Анна Миленина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчахне. Таким образом, биатлонистка стала семикратной паралимпийской чемпионкой, об этом сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал».
Сегодня стало известно о том, что спортсменка Анна Миленина завовевала золотую медаль на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Она одержала победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок. Миленина преодолела дистанцию за 38 минут и 56,8 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах, сообщает «Р-Спорт». Эта медаль стала седьмой в копилке российской команды.
До этого свердловчанка выиграла еще четыре награды на Паралимпиаде в Пхенчхане. В первый медальный день игр она стала серебряным призером в гонке на 6 км среди стоячих спортсменов. В третий день она взяла серебро в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров. Еще одну серебряную медаль она завоевала в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих спортсменок. Свое первое золото в Пхенчхане Анна Миленина взяла в пятый день игр. Спортсменка стала победительницей в лыжной спринтерской гонке классическим ходом.
«После трех серебряных медалей близкие мне сказали, что я хочу увезти все серебро из Пхенчхана, что хватит нам серебра! Наверное, серебро — мой любимый металл, так и липнет ко мне. Но с сегодняшнего дня будем любить золото!» — рассказала Миленина «Р-Спорт» после победы.
Золотая медаль, которую Миленина завовевала сегодня в биатлонной гонке, стала седьмой в ее копилке. Таким образом, свердловчанка стала семикратной паралимпийской чемпионкой. «Мне сейчас сказали, что я семикратная чемпионка, а я даже как-то об этом не задумывалась. Есть удовлетворение собой, что Паралимпиада удалась. Если честно, думала, что если в Пхенчхане будет стабильно четыре медали, то будет уже хорошо. А это пятая медаль этой Паралимпиады, и моя статистика полетела в тартарары», — цитирует Анну Миленину «Р-Спорт».
АиФ Урал: последние новости
Барышни из УрФУ покорили футбольную Европу Иван Ургант «оценил» метановый факел из отходов жителей Уралмаша Константин Кинчев и «Алиса» возвращаются в Екатеринбург с юбилейным туром
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение