Спортсменка из Краснотурьинска стала семикратной паралимпийской чемпионкой

Спортсменка из Свердловской области Анна Миленина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчахне. Таким образом, биатлонистка стала семикратной паралимпийской чемпионкой, об этом сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал»

Сегодня стало известно о том, что спортсменка Анна Миленина завовевала золотую медаль на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Она одержала победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок. Миленина преодолела дистанцию за 38 минут и 56,8 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах, сообщает «Р-Спорт». Эта медаль стала седьмой в копилке российской команды.

До этого свердловчанка выиграла еще четыре награды на Паралимпиаде в Пхенчхане. В первый медальный день игр она стала серебряным призером в гонке на 6 км среди стоячих спортсменов. В третий день она взяла серебро в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров. Еще одну серебряную медаль она завоевала в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих спортсменок. Свое первое золото в Пхенчхане Анна Миленина взяла в пятый день игр. Спортсменка стала победительницей в лыжной спринтерской гонке классическим ходом.

«После трех серебряных медалей близкие мне сказали, что я хочу увезти все серебро из Пхенчхана, что хватит нам серебра! Наверное, серебро — мой любимый металл, так и липнет ко мне. Но с сегодняшнего дня будем любить золото!» — рассказала Миленина «Р-Спорт» после победы.

Золотая медаль, которую Миленина завовевала сегодня в биатлонной гонке, стала седьмой в ее копилке. Таким образом, свердловчанка стала семикратной паралимпийской чемпионкой. «Мне сейчас сказали, что я семикратная чемпионка, а я даже как-то об этом не задумывалась. Есть удовлетворение собой, что Паралимпиада удалась. Если честно, думала, что если в Пхенчхане будет стабильно четыре медали, то будет уже хорошо. А это пятая медаль этой Паралимпиады, и моя статистика полетела в тартарары», — цитирует Анну Миленину «Р-Спорт».