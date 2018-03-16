Россиянка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

На играх в Пхенчхане Миленина завоевала золото в лыжном спринте и серебро в биатлонных гонках на 6 километров и 10 километров, а также в лыжной гонке на 15 километров. Накануне она выиграла забег биатлонисток на 12,5 километров в классе «стоя», преодолев дистанцию за 38 минут и 56,8 секунды. Она сделала два промаха на четырех огневых рубежах, пишет «Дождь».

Все победы сделали Миленину семикратной паралимпийской чемпионкой.