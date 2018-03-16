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Россиянка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой
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Россиянка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой 

РИА «ФедералПресс» 23 часа назад
На играх в Пхенчхане Миленина завоевала золото в лыжном спринте и серебро в биатлонных гонках на 6 километров и 10 километров, а также в лыжной гонке на 15 километров. Накануне она выиграла забег биатлонисток на 12,5 километров в классе «стоя», преодолев дистанцию за 38 минут и 56,8 секунды. Она сделала два промаха на четырех огневых рубежах, пишет «Дождь».
Все победы сделали Миленину семикратной паралимпийской чемпионкой.
Федеральное агентство новостей ранее писало, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анну Миленину с золотой медалью, завоеванной в женской спринтерской гонке на зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
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