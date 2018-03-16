В городских лыжных гонках педагог из Косино-Ухтомского показала отличный результат

Педагоги столичных школ и образовательных организаций города выступили на городских лыжных соревнованиях.

Центр патриотического воспитания и школьного спорта стал организатором этого спортивного мероприятия. Оно прошло на лыжной трассе ГБУ «Спортивная школа» Битца» Москомспорта. Мужчины и женщины состязались отдельно. Также участники были разделены на насколько возрастных категорий. Первая категория — лыжники до 40 лет, затем идет категория от 40 до 49, и последняя— это участники старше 50 лет.

Количество соревнующихся составило восемьдесят четыре человека. Несмотря на сложные погодные условия и мороз, спортсмены преодолели дистанцию в три километра.