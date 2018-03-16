В Мурманской области стартует 84-ый международный традиционный Праздник Севера!

Одним из знаменательных событий в спортивной жизни Мурманской области является Праздник Севера, традиции которого были заложены еще в 30-е годы прошлого века. Спортивный праздник из года в год собирает любителей зимних видов спорта не только из городов и районов Мурманской области, но и регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В программе Праздника Севера множество соревнований по различным видам спорта, среди которых соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, горнолыжному спорту, биатлону, национальным видам спорта, парусному спорту, хоккею с мячом, мини-футболу на снегу и другие (подробная программа 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся по ссылке http://sport.gov-murman.ru/events/prazdnik-severa/).

24 марта в 20.00 на площади Пять углов города Мурманска состоится открытие 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся, в котором примут участие обучающиеся общеобразовательных и спортивных школ города Мурманска, ветераны спорта, жители и гости Заполярной столицы. В этом году спортивное мероприятие приурочено к 80-летию Мурманской области.

Среди почетных гостей в церемонии открытия примут участие:

— победитель Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта, который проходил с 26 февраля по 4 марта в Финляндии, — Арсланов Фарид (г. Мурманск) и серебряный призер Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта — Котов Ростислав (г. Мончегорск);

— Заслуженный Мастер спорта России по биатлону, Чемпионка мира, Европы по летнему биатлону 2008 года — Улижова Екатерина;

— Мастер спорта России международного класса по биатлону, Чемпионка мира по биатлону среди юниоров 2003-2004 гг., Победитель Кубков IBU (международной федерации биатлона), Победитель общего зачета Кубка России по биатлону 2013-2014 гг., Чемпионка России в 2013-2014 гг. — Денисова Ульяна

Ридзик Сергей Сергеевич , российский спортсмен, бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр 2018 года в ски-кроссе, Заслуженный мастер спорта России.

Традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня Дружбы», который 10 марта уже в 21 раз состоялся в долине реки Паз, снова стал важнейшим событием в приграничье. Он открыл программу 84-го международного традиционного Праздника Севера и собрал в этот раз более 3,5 тысяч участников из разных стран. Как и прежде, спортсмены и физкультурники преодолели 12-километровую дистанцию. Снежная трасса пролегает по территориям трёх стран: России, Финляндии и Норвегии. Юные и взрослые лыжники, стартовав в посёлке Раякоски, без виз, загранпаспортов и таможенного контроля пересекли государственные границы.

Во время церемонии торжественного открытия «Лыжни Дружбы» с началом состязаний собравшихся поздравили первый заместитель Губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин , погранкомиссары России, Норвегии и Финляндии Евгений Медников, Рогер Якобсен и Весса Арфман, а также почётная гостья — двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий

Еще одним из самых ярких и запоминающихся соревнований Праздника Севера несомненно является Мурманский лыжный марафон.

Программа марафона постоянно расширяется.

С 2015 года в рамках лыжного марафона проводится «Марш малышей» с участием детей дошкольного возраста. В 2017 году приняло участие 148 детей из Мурманска, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, Республики Карелия и Ленинградской области. Детская программа FisSnowKids, направленная на привлечение детей к занятиям спортом и формирование будущего поколения участников спортивных мероприятий и любителей спорта, реализуется Международной федерацией лыжного спорта.

На протяжении 5 лет Мурманский лыжный марафон входит в число пяти лучших кубковых марафонов России. С 2015 года, наряду с Югорским лыжным марафоном, входит в систему марафонов «Euroloppet».

С 2017 года старт Мурманского лыжного марафона по программе EUROLOPPET и Кубка лыжных марафонов России «RUSSIALOPPET» дается дважды: в первый день лыжники проходят дистанцию свободным стилем, второй день — классическим.

31 марта 2018 года в стартах 45-ого юбилейного Мурманского лыжного марафона примет участие более тысячи спортсменов не только из городов и районов Мурманской области, но и регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, 1 апреля 2018 года на старт выйдет более 400 лыжников.

Среди почетных гостей мероприятия планируется участие:

— Гаранин Иван Иванович, Заслуженный мастер спорта СССР, победитель первого Мурманского лыжного марафона;

Зимятов Николай Семенович , советский лыжник, Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр 1984 года в эстафете, восьмикратный чемпион СССР;

Завьялов Александр Александрович , советский лыжник, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России;

Логинов Владимир Алексеевич , Вице-президент Федерации лыжных гонок России, заслуженный работник физической культуры РФ;

— Гармаш Юрий Эдуардович, ответственный секретарь Федерации лыжных гонок России;

Грушин Александр Алексеевич , советский и российский тренер по лыжным гонкам, заслуженный тренер СССР и России; возглавлял женскую сборную команду России (СССР) по лыжным гонкам с 1984 по 1998 годы, мужскую сборную команду России с 1999 по 2002 годы, заместитель руководителя главного управления по обеспечению олимпийской сборной команды по лыжным гонкам в Олимпийском комитете России;

1 апреля, по завершению второго дня лыжного марафона, проведения цветочной церемонии и церемонии награждения победителей и призеров забега, на территории с/к «Долина Уюта» состоится торжественная церемония закрытия 84 традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся.