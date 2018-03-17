Российские лыжницы сегодня на Паралимпийских играх в Пхёнчхане завоевали три медали.
Екатерина Румянцева (класс «стоя») и Михалина Лысова (спортсмены с нарушением зрения) завоевали серебряные награды. Марта Зайнуллина (класс «сидя») взяла бронзовую медаль.
Паралимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея. Лыжные гонки Женщины, 7,5 км, классический стиль. «Стоя»
1. Натали Уилки (Канада) — 22.12,2 2. Екатерина Румянцева (Россия) — 1,6 3. Эмили Янг (Канада) — 1,7 Женщины, 7,5 км, классический стиль. Спортсмены с нарушением зрения
1. Светлана Сахоненко (Беларусь) — 22.19,3 2. Михалина Лысова (Россия) — 36,3 3. Карина Эдлингер (Австрия) — 1.03,6 Женщины, 5 км. «Сидя»
1. Оксана Мастерс (США) — 16.42,0 2. Андреа Эскау (Германия) — 11,5 3. Марта Зайнуллина (Россия) — 43,4