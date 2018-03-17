Лыжницы Румянцева и Лысова завоевали серебро Паралимпиады, Зайнуллина — бронзу

Российские лыжницы сегодня на Паралимпийских играх в Пхёнчхане завоевали три медали.

Чемпионат.com: последние новости

Большунов: это Хальфварссону за вчерашнее — я на него был очень зол

Непряева: к сожалению, я закончила сезон раньше, чем планировала

Хиршер одержал 13-ю победу на Кубке мира по горным лыжам и повторил рекорд