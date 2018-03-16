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Норвежский лыжник Клэбо завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
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Норвежский лыжник Клэбо завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Швеции 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 марта. Норвежец Йоханнес Клэбо занял первое место в спринте свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.
В финальном забеге Клэбо показал результат 2 минуты 37,03 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, отставший от победителя на 0,39 секунды, бронзу завоевал француз Люка Шанава (+1,76). Россиянин Александр Большунов, показавший лучшее время в квалификации, завершил борьбу на стадии 1/2 финала.
У женщин в аналогичной дисциплине победу одержала шведка Ханна Фальк, показавшая в решающем забеге результат 3 минуты 08,25 секунды, серебро завоевала ее соотечественница Йонна Сундлинг (отставание 0,53 секунды), бронза у норвежки Марит Бьорген (+1,40 секунды). Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выбыли на стадии четвертьфинала.
21-летний Клэбо стал первым в спринтерском зачете Кубка мира, одержав победы в шести из 11 спринтерских гонках текущего сезона, второе место занял Пеллегрино, третье — Шанава. У женщин победу в зачете спринтерских гонок одержала норвежка Майкен Фалла, второе место у шведки Стины Нильссон, третье — у американки Софьи Колдуэлл.
На последнем этапе Кубка мира в Фалуне пройдут два масс— старта у женщин (10 км) и мужчин (15 км), а также две гонки преследования на 10 и 15 км соответственно. Соревнования завершатся 18 марта.
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