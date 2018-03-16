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Фалла в третий раз подряд завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринте
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Фалла в третий раз подряд завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринте 

Чемпионат.com 14 часов назад
Лыжница из Норвегии Майкен Касперсен Фалла завоевала «Малый хрустальный глобус» в спринте.
27-летней спортсменке не удалось побороться за награды на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), но при этом она победила в общем спринтерском зачёте, набрав 573 очка. На втором месте расположилась шведка Стина Нильссон (495 баллов), третьей стала американка Софи Колдуэлл (396). Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла 14-ю позицию, набрав 160 очков.
Фалла в третий раз кряду первенствовала в общем зачёте спринтерских гонок.
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