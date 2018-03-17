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Медведев поздравил лыжниц Лысову и Румянцеву с серебряными медалями на Паралимпиаде
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Медведев поздравил лыжниц Лысову и Румянцеву с серебряными медалями на Паралимпиаде 

Р-Спорт 10 часов назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских лыжниц Михалину Лысову и Екатерину Румянцеву с серебряными медалями на Паралимпийских зимних играх в южнокорейском Пхёнчхане. Телеграммы размещены в субботу на сайте правительства.
Екатерина Румянцева в лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем среди стоячих спортсменок и Михалина Лысова в лыжной гонке классическим стилем на 7,5 километра среди спортсменок с нарушением зрения принесли серебро сборной России в предпоследний день Паралимпиады.
В телеграмме Румянцевой премьер отметил, что спортсменка показала прекрасный результат в сложнейшей лыжной гонке на 7,5 километра классическим стилем.
"Добыли в общей сложности уже пятую призовую награду в Южной Корее. Мы все напряжённо следили за тем, с каким упорством и волей Вы навёрстывали отставание на последней отсечке перед финишем, уступив в итоге самую малость. Пусть Вас не огорчает, что на этот раз не золото. Вы — уже победитель. Уверен, впереди у Вас ещё много выдающихся стартов и красивых побед", — говорится в письме.
"Вы стали обладательницей шестой по счёту награды, завоевав на этот раз серебряную медаль в лыжной гонке на 7,5 километра. Такой результат возможен только у самоотверженного человека, который в совершенстве владеет своим мастерством, умеет ставить цели и преодолевать себя, по-настоящему любит спорт. Всё это у Вас есть. И Вы вновь показали высокий класс. Желаю Вам ещё много красивых побед. Передавайте мою благодарность всему тренерскому составу", — говорится в телеграмме для Лысовой.
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