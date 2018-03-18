Соревнования по горнолыжному спорту в Оре отменены из-за тумана и ветра 

Международная федерация горнолыжного спорта отменила мужские соревнования в слаломе и женские в гигантском слаломе на заключительном этапе Кубка мира в Оре. Такое решение было принято из-за тумана и сильного ветра в шведском горнолыжном курорте.
Таким образом, в итоговом зачёте Кубка мира в мужском слаломе первенствовал австриец Марсель Хиршер, который также завоевал трофей в общем зачёте. Среди женщин лучшей в гигантском слаломе стала немка Викотрия Ребенсбург, а победа в общем зачёте досталась американке Микаэле Шиффрин.
Горнолыжный спорт Мужчины Итоговый зачёт Кубка мира в слаломе 1. Марсель Хиршер (Австрия) — 874. 2. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) — 710. 3. Андре Мюрер (Швеция) — 460… 29. Александр Хорошилов (Россия) — 45… 45. Павел Трихичев (Россия) — 14. Итоговый общий зачёт Кубка мира 1. Марсель Хиршер (Австрия) — 1620. 2. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) — 1285. 3. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) — 886… 57. Павел Трихичев (Россия) — 109… 91 Александр Хорошилов (Россия) — 45… 112. Александр Андриенко (Россия) — 24. Женщины Итоговый зачёт в гигантском слаломе 1. Виктория Ребенсбург (Германия) — 582. 2. Тесса Ворли (Франция) — 490. 3. Микаэла Шиффрин (США) — 481… 54. Анастасия Романова (Россия) — 3. Итоговый общий зачёт Кубка мира 1. Микаэла Шиффрин (США) — 1773. 2. Венди Холденер (Швейцария) — 1168. 3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 817… 128. Анастасия Романова (Россия) — 3.