Соревнования по горнолыжному спорту в Оре отменены из-за тумана и ветра

Международная федерация горнолыжного спорта отменила мужские соревнования в слаломе и женские в гигантском слаломе на заключительном этапе Кубка мира в Оре. Такое решение было принято из-за тумана и сильного ветра в шведском горнолыжном курорте.

Таким образом, в итоговом зачёте Кубка мира в мужском слаломе первенствовал австриец Марсель Хиршер, который также завоевал трофей в общем зачёте. Среди женщин лучшей в гигантском слаломе стала немка Викотрия Ребенсбург, а победа в общем зачёте досталась американке Микаэле Шиффрин.