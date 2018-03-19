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Российские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на этапе КМ в Штутгарте
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Российские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на этапе КМ в Штутгарте 

RT на русском 16 часов назад
Фото: Комсомольская Правда
Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на этапе Кубка мира в немецком Штутгарте. Сборная России, в составе которой Владислав Поляшов, Сергей Ельцов, Никита Игнатьев и Артур Далолоян, набрала 166,295 балла по итогам шести видов программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина).
Серебро завоевала сборная Бразилии, бронзу — команда Японии.
Ранее россиянин Давид Белявский одержал победу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
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