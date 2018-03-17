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Конькобежка Воронина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 3000 метров
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Конькобежка Воронина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 3000 метров 

Чемпионат.com 17 марта 2018
Фото: ТАСС
Первый день финала Кубка мира по конькобежному спорту в Минске (Беларусь) завершился стайерскими дистанциями.
Россиянка Наталья Воронина стала пятой на дистанции 3000 м и заняла третье место в зачёте Кубка мира в этой дисциплине, набрав 391 очко. Лучшей стала голландка Антоинетте Де Йонг (445), второй — канадка Ивейн Блонден (439).
В забеге на 5000 м Александр Румянцев стал серебряным призёром и пятым в зачёте стайерских дистанций (279 очков). Малый Хрустальный глобус завоевал канадец Тед-Ян Блумен (486).
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Минск, Беларусь Женщины. 3000 м  1. Антоинетте Де Йонг (Нидерланды) — 4.08,85. 2. Марина Зуева (Беларусь) — 4.11,63. 3. Ивейн Блонден (Канада) — 4.11,77… 5. Наталья Воронина (Россия) — 4.13,23… 8. Анна Юракова (Россия) — 4.16,72.
Мужчины. 5000 м  1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.22,15. 2. Александр Румянцев (Россия) — 6.23,81. 3. Марсель Боскер (Нидерланды) — 6.24,12. 4. Данила Семериков (Россия) — 6.24,75.
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