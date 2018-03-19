Японец Ватабэ стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжному двоеборью 

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Конькобежка Воронина стала третьей в зачёте Кубка мира на дистанции 3000 метров

Годжа выиграла супергигант на горнолыжном Кубке мира, Вонн — 3-я

Корнилов — 19-й на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии