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Горнолыжница Папулова стала четвёртой в слаломе на Паралимпиаде-2018
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Горнолыжница Папулова стала четвёртой в слаломе на Паралимпиаде-2018 

RT на русском 15 часов назад
Российская горнолыжница Мария Папулова заняла четвёртое место в соревнованиях по слалому в классе «стоя» на зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Россиянка по сумме двух попыток показала результат в 2 минуты 1,36 секунды.
Победу в соревнованиях одержала представительница Франции Мари Боше. Второе место заняла канадка Молли Джепсен. Тройку призёров замкнула немка Андреа Ротфусс.
Ещё одна представительница России в данной дисциплине — Анастасия Хорошева — заняла девятое место.
Ранее сообщалось, что россиянки заняли 11-е место в открытой лыжной эстафете на Паралимпиаде-2018.
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