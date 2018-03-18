Горнолыжница Папулова стала четвёртой в слаломе на Паралимпиаде-2018

Ранее сообщалось, что россиянки заняли 11-е место в открытой лыжной эстафете на Паралимпиаде-2018.

Победу в соревнованиях одержала представительница Франции Мари Боше. Второе место заняла канадка Молли Джепсен. Тройку призёров замкнула немка Андреа Ротфусс.

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