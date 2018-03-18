Горнолыжница Папулова стала четвёртой в слаломе на Паралимпиаде-2018 

Российская горнолыжница Мария Папулова заняла четвёртое место в соревнованиях по слалому в классе «стоя» на зимних Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Россиянка по сумме двух попыток показала результат в 2 минуты 1,36 секунды.
Победу в соревнованиях одержала представительница Франции Мари Боше. Второе место заняла канадка Молли Джепсен. Тройку призёров замкнула немка Андреа Ротфусс.
Ещё одна представительница России в данной дисциплине — Анастасия Хорошева — заняла девятое место.
Ранее сообщалось, что россиянки заняли 11-е место в открытой лыжной эстафете на Паралимпиаде-2018.