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Венг: сегодня очень хороший день. Я сделала это, я счастлива!
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Венг: сегодня очень хороший день. Я сделала это, я счастлива! 

Чемпионат.com 9 часов назад
Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала свою победу в общём зачёте Кубка мира. После заключительного этапа сезона в Фалуне (Швеция) она осталась впереди ближайшей преследовательницы, американки Джессики Диггинс, на 40 очков.
«У меня были очень сильные соперницы. Каждый старт был тяжёлым, и нужно было готовиться к каждой гонке. Но сегодня очень хороший день, потому что для меня всё закончилось замечательно. Конечно, была вероятность, что по итогам сегодняшней гонки я не смогу одержать победу, но я смогла выиграть. Старалась финишировать как можно выше — настолько, насколько хватало сил. Пыталась показывать свой максимум в каждой гонке этого сезона. Не знаю, что ещё можно сказать. Я счастлива. Я сделала это!», — сказала Венг в интервью Eurosport 2.
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