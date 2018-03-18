Венг: сегодня очень хороший день. Я сделала это, я счастлива! 

Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала свою победу в общём зачёте Кубка мира. После заключительного этапа сезона в Фалуне (Швеция) она осталась впереди ближайшей преследовательницы, американки Джессики Диггинс, на 40 очков.
«У меня были очень сильные соперницы. Каждый старт был тяжёлым, и нужно было готовиться к каждой гонке. Но сегодня очень хороший день, потому что для меня всё закончилось замечательно. Конечно, была вероятность, что по итогам сегодняшней гонки я не смогу одержать победу, но я смогла выиграть. Старалась финишировать как можно выше — настолько, насколько хватало сил. Пыталась показывать свой максимум в каждой гонке этого сезона. Не знаю, что ещё можно сказать. Я счастлива. Я сделала это!», — сказала Венг в интервью Eurosport 2.