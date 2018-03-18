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XII зимние Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане объявлены закрытыми
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XII зимние Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане объявлены закрытыми 

BFM.RU 18 марта 2018
Фото: Passion.ru
Зимние Паралимпийские игры-2018 официально объявлены закрытыми, сообщает РИА Новости. Соревнования проходили с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.
Торжественная церемония закрытия XII зимней Паралимпиады состоялась в субботу на центральной арене Игр — Pyeongchang Olympic Stadium.
В соревнованиях приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Всего было разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта.
Российские спортсмены в Пхенчхане выступали в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA) и в усеченном составе, в количестве 30 человек. Команда выиграла 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград, заняв второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018.
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