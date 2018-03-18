Сборная России заняла третье место в мужском командном спринте на заключительном этапе Кубка мира в Минске. Победу одержала Норвегия, которая также выиграла зачет сезона в этой дисциплине. Россия по итогам сезона стала второй.
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт
1. Норвегия (Бьерн Магнуссен, Кристоффер Рукке, Ховард Лоренцен, Синдре Хенриксен) — 1.20,89 2. Польша (Артур Ногаль, Петр Михальски, Себастьян Клосински, Конрад Недзведзки) — 1.22,11 3. РОССИЯ (Артем КУЗНЕЦОВ, Алексей ЕСИН, Михаил КАЗЕЛИН, Руслан МУРАШОВ) — 1.22,54 1. Норвегия — 370 2. РОССИЯ — 314 3. Канада — 300