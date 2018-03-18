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Россияне — третьи в командном спринте на этапе в Минске и вторые — в зачете сезона
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Россияне — третьи в командном спринте на этапе в Минске и вторые — в зачете сезона 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Сборная России заняла третье место в мужском командном спринте на заключительном этапе Кубка мира в Минске. Победу одержала Норвегия, которая также выиграла зачет сезона в этой дисциплине. Россия по итогам сезона стала второй.
Минск (Белоруссия)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт
1. Норвегия (Бьерн Магнуссен, Кристоффер Рукке, Ховард Лоренцен, Синдре Хенриксен) — 1.20,89  2. Польша (Артур Ногаль, Петр Михальски, Себастьян Клосински, Конрад Недзведзки) — 1.22,11  3. РОССИЯ (Артем КУЗНЕЦОВ, Алексей ЕСИН, Михаил КАЗЕЛИН, Руслан МУРАШОВ) — 1.22,54  1. Норвегия — 370  2. РОССИЯ — 314  3. Канада — 300
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