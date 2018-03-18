Легков выступит на чемпионате России

Олимпийский чемпион Александр Легков примет участие в чемпионате России в Сыктывкаре. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

— Да, он там будет, как раз мы все обсудим там с Сашей, — приводит «Р-Спорт» слова Легкова. — Какие-то гонки он однозначно побежит.

— По разговорам, Максим Вылегжанин уже точно решил остаться в сборной на следующий сезон? — Да, Максим решил остаться до окончания следующего сезона, и я это приветствую.

Добавим, что чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 24 марта по 1 апреля в Сыктывкаре.