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Легков выступит на чемпионате России
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Легков выступит на чемпионате России 

Советский спорт 1 час назад
Олимпийский чемпион Александр Легков примет участие в чемпионате России в Сыктывкаре. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.
— Да, он там будет, как раз мы все обсудим там с Сашей, — приводит «Р-Спорт» слова Легкова. — Какие-то гонки он однозначно побежит.
— По разговорам, Максим Вылегжанин уже точно решил остаться в сборной на следующий сезон? — Да, Максим решил остаться до окончания следующего сезона, и я это приветствую.
Добавим, что чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 24 марта по 1 апреля в Сыктывкаре.
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