Конькобежец Семериков взял бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Минске 

Российский конькобежец Данила Семериков завоевал бронзовую медаль в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Минске. Победу одержал голландец Симон Схаутен. Вторым стал японец Шота Накамура.
В женском масс-старте первенствовала японка Аяно Сато. Лучшая из россиянок Елизавета Казелина заняла шестое место. Виктория Филюшкина стала восьмой.
Кубок мира в этой дисциплине выиграли бельгиец Барт Свингс и итальянка Франческа Лоллобриджида. Россиянин Семериков стал шестым, Казелина — 12-й, Филюшкина — 14-й.