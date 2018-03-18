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Конькобежец Семериков взял бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Минске
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Конькобежец Семериков взял бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Минске 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский конькобежец Данила Семериков завоевал бронзовую медаль в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Минске. Победу одержал голландец Симон Схаутен. Вторым стал японец Шота Накамура.
В женском масс-старте первенствовала японка Аяно Сато. Лучшая из россиянок Елизавета Казелина заняла шестое место. Виктория Филюшкина стала восьмой.
Кубок мира в этой дисциплине выиграли бельгиец Барт Свингс и итальянка Франческа Лоллобриджида. Россиянин Семериков стал шестым, Казелина — 12-й, Филюшкина — 14-й.
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