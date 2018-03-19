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Польский летающий лыжник Стох завоевал «Хрустальный глобус»
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Польский летающий лыжник Стох завоевал «Хрустальный глобус» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Польский спортсмен Камил Стох стал победителем общего зачёта Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Стох занял шестое место на предпоследнем этапе Кубка планеты, который прошёл в Викерсунде (Норвегия). В общей классификации представитель Польши набрал 1243 очка и значительно опередил немецкого спортсмена Рихарда Фрайтага (990), который располагается на второй строчке. На третьем месте находится норвежец Даниэль Андре Танде (925), лучший из россиян Денис Корнилов (37) — на 42-й позиции
Заключительный этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт в Планице (Словения).
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