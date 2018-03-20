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Экспертный совет Минспорта РФ по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет 13 апреля
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Экспертный совет Минспорта РФ по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет 13 апреля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ, который подведет итоги выступления российских спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пхёнчхане, пройдет 13 апреля. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
"Экспертный совет министерства будет 13 апреля", — сообщил Дубровский.
Российские атлеты в составе прыгунов с трамплина Евгения Климова, Дениса Корнилова, Михаила Назарова, Алексея Ромашова, Ирины Аввакумовой, Анастасии Баранниковой, Александры Кустовой, Софья Тихоновой и двоеборца Эрнеста Яхина не завоевали ни одной медали на Олимпиаде. Лучший результат показала Аввакумова, заняв четвертое место.
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