Чемпионы мира по пятиборью Губайдуллина и Лесун выступят на этапе КМ в Лос-Анджелесе

Губайдуллина и Беляков принимали участие в первом этапе Кубка мира, который проходил c 27 февраля по 5 марта в Египте. Действующая чемпионка мира тогда заняла девятое место, Беляков финишировал четвертым.

"Никаких особых задач мы на этот турнир перед своими спортсменами не ставим, — заметил главный тренер национальной команды. — Соревнования в Лос-Анджелесе — это один из этапов подготовки к главным стартам сезона — чемпионатам мира и Европы. Спортсмены на этом турнире имеют возможность оценить степень своей готовности к сезону".

Для олимпийского чемпиона Лесуна этап Кубка мира в США станет первым стартом в текущем сезоне.